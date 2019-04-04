Решение арбитража о незаконности создания полигона ТКО в Кировской области осталось в силе

Второй арбитражный апелляционный суд Кировской области оставил в силе решение о незаконности строительства полигона ТКО недалеко от деревни Осинцы, сообщает ТАСС.

При этом ранее разрешение администрации Слободского района на строительство полигона ТКО в Осинцах уже признавали недействительным.

Напомним, ранее Кировский областной суд опубликовал мотивировочную часть решения, которым было отменено решение рассчитывать плату за вывоз мусора исходя из площади, а не количества жильцов. По мнению суда, областное министерство энергетики и ЖКХ не могло использовать отчет «Кировкоммунпроекта» от 2005 года и экспертные заключения от 2017 и 2018 годов для обоснования нормативов, пишет «СвойКировский».