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Решение арбитража о незаконности создания полигона ТКО в Кировской области осталось в силе

16:51, 04.04.2019
Решение арбитража о незаконности создания полигона ТКО в Кировской области осталось в силе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Второй арбитражный апелляционный суд Кировской области оставил в силе решение о незаконности строительства полигона ТКО недалеко от деревни Осинцы, сообщает ТАСС.

При этом ранее разрешение администрации Слободского района на строительство полигона ТКО в Осинцах уже признавали недействительным.

Напомним, ранее Кировский областной суд опубликовал мотивировочную часть решения, которым было отменено решение рассчитывать плату за вывоз мусора исходя из площади, а не количества жильцов. По мнению суда, областное министерство энергетики и ЖКХ не могло использовать отчет «Кировкоммунпроекта» от 2005 года и экспертные заключения от 2017 и 2018 годов для обоснования нормативов, пишет «СвойКировский».

ОбществоВласть Кировская область
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