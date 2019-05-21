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«Салават Юлаев» объявил о переходе Бусарова в московское «Динамо»

12:38, 21.05.2019
«Салават Юлаев» объявил о переходе Бусарова в московское «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» в своем Twitter сообщил о переходе Георгия Бусарова в московское «Динамо».

С 30 апреля Бусаров получил статус ограниченно свободного агента и принял контрактное предложение москвичей. Уфимский клуб получили денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне 25-летний нападающий забросил одну шайбу в 11 матчах «регулярки» чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина Бусаров сыграл два матча и не набрал очков.

«Салават Юлаев» в минувшем сезоне дошел до финала Восточной конференции, где уступил омскому «Авангарду».

СпортХоккей Башкортостан
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