«Салават Юлаев» объявил о переходе Бусарова в московское «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» в своем Twitter сообщил о переходе Георгия Бусарова в московское «Динамо».

С 30 апреля Бусаров получил статус ограниченно свободного агента и принял контрактное предложение москвичей. Уфимский клуб получили денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне 25-летний нападающий забросил одну шайбу в 11 матчах «регулярки» чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина Бусаров сыграл два матча и не набрал очков.



«Салават Юлаев» в минувшем сезоне дошел до финала Восточной конференции, где уступил омскому «Авангарду».