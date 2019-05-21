СМИ: под Петербургом создадут резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд рублей
Управделами президента РФ заказало реконструкцию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкине. Стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд рублей.
Как сообщает The Bell, объект планируется превратить в резиденцию патриарха Кирилла на Северо-Западе.
«Покои патриарха будут оборудованы с использованием современных дорогостоящих материалов, будет продумано все, вплоть до системы «умный дом», — утверждает издание со ссылкой на источники.
Заказчиком работ выступает ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе», входящее в состав Управления делами президента РФ.
Контракт называется «Реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию комплекса зданий и сооружений Феодоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга».Общество
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