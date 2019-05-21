Правительство Татарстана выделило 35 миллионов на поддержку «добрых дел»

Фото: Инна Серова

Правительство Татарстана выделило 35 млн рублей на поддержку «добрых дел» — социальных проектов различной направленности. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в Общественной палате РТ на встрече с представителями некоммерческих организаций, победивших в конкурсе социально значимых проектов.

Он отметил, что кроме этого президент Татарстана поддержал финансирование в 2019 году из бюджета республики 38 социальных проектов.

Ранее «Реальное время» писало о церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Благотворитель года», в финал которого в 2018 году вышли 80 представителей крупного и малого бизнеса, общественных организаций, благотворительных фондов и физических лиц.