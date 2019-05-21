Новости общества

12:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство Татарстана выделило 35 миллионов на поддержку «добрых дел»

12:14, 21.05.2019
Правительство Татарстана выделило 35 миллионов на поддержку «добрых дел»
Фото: Инна Серова

Правительство Татарстана выделило 35 млн рублей на поддержку «добрых дел» — социальных проектов различной направленности. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в Общественной палате РТ на встрече с представителями некоммерческих организаций, победивших в конкурсе социально значимых проектов.

Он отметил, что кроме этого президент Татарстана поддержал финансирование в 2019 году из бюджета республики 38 социальных проектов.

Ранее «Реальное время» писало о церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Благотворитель года», в финал которого в 2018 году вышли 80 представителей крупного и малого бизнеса, общественных организаций, благотворительных фондов и физических лиц.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров