Минниханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией.

«В 922 году души наших предков по милости Всевышнего озарил благодатный свет ислама, который и по сей день согревает и вдохновляет нас, утверждая в стремлении к спасению, духовному совершенствованию, миру и созиданию», — говорится в обращении президента РТ.



Минниханов подчеркнул, что спустя 11 веков в Древнем Болгаре и по всему Татарстану вновь звучит призывающий к молитве мелодичный азан, а в открытой недавно Болгарской исламской академии развиваются мусульманское образование и богословская мысль.



Также президент РТ пожелал татарстанцам мира, счастья, добра и милости Аллаха.

