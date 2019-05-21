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Минниханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

11:08, 21.05.2019 1
Минниханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама Волжской Булгарией
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией.

«В 922 году души наших предков по милости Всевышнего озарил благодатный свет ислама, который и по сей день согревает и вдохновляет нас, утверждая в стремлении к спасению, духовному совершенствованию, миру и созиданию», — говорится в обращении президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что спустя 11 веков в Древнем Болгаре и по всему Татарстану вновь звучит призывающий к молитве мелодичный азан, а в открытой недавно Болгарской исламской академии развиваются мусульманское образование и богословская мысль.

Также президент РТ пожелал татарстанцам мира, счастья, добра и милости Аллаха.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:04
    рахмат бик зур. Олы байрам белан кардашлар.
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