В России вводится новый вид дисциплинарного взыскания для судей

С 1 сентября текущего года российских судей будут понижать в квалификационном классе за дисциплинарные проступки. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

По его словам, понижение в квалификационном классе будет являться новым видом дисциплинарного взыскания.

«Предусмотрены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи», — цитирует ТАСС Лебедева.

Кроме того, среди других нововведений в судебный процесс он выделил обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний и автоматизированное распределение дел с учетом нагрузки и специализации судей.

Напомним, ранее сообщалось, что судебным приставам в России присвоят отдельный правовой статус.