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Судебным приставам в РФ присвоят отдельный правовой статус

20:25, 17.05.2019
Судебным приставам в РФ присвоят отдельный правовой статус
Фото: fssprus.ru

Трем категориям судебных приставов будут присваивать специальный правовой и социальный статус.

Это приставы, занимающиеся обеспечением установленного порядка деятельности судов, дознаватели и приставы-исполнители, пишет ТАСС со ссылкой на слова министра юстиции РФ Александра Коновалова, сказанные им в рамках IX Петербургского международного юридического форума.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил создать институт частных приставов. Их хотят объединить в общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию — Федеральную палату частных судебных приставов-исполнителей.

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