Судебным приставам в РФ присвоят отдельный правовой статус

Трем категориям судебных приставов будут присваивать специальный правовой и социальный статус.



Это приставы, занимающиеся обеспечением установленного порядка деятельности судов, дознаватели и приставы-исполнители, пишет ТАСС со ссылкой на слова министра юстиции РФ Александра Коновалова, сказанные им в рамках IX Петербургского международного юридического форума.



Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил создать институт частных приставов. Их хотят объединить в общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию — Федеральную палату частных судебных приставов-исполнителей.