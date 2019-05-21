МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник в России

Министерство внутренних дел РФ раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник, действовавших на территории нескольких российских регионов.

По версии следствия, система работала через call-центры, сотрудники которых убеждали граждан пройти различные обследования. Когда пациент приходил на прием, то работники «медцентров» без необходимого образования говорили, что человек болен и ему срочно необходимо пройти лечение.

Для оплаты медицинских услуг лжеврачи уговаривали потерпевших брать кредиты на крупные суммы, передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Руководил сетью ранее судимый иностранец. Офисы были открыты в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. Силовики уже провели обыски, задержаны 25 человек.

По предварительным данным, мошенники обманули более 11 тысяч человек на 1 миллиард рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее жители России рассказали, каких врачей не хватает в стране.