Хабиров похвалил жителей Уфы за помощь в поисках пропавшего ребенка
Врио главы Башкирии Радий Хабиров похвалил жителей Уфы, решивших помочь с поисками пропавшего ребенка.
Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 20 мая. В мэрию города поступило сообщение о пропаже малыша в районе Зеленая роща. По словам руководителя региона, коллеги призвали помочь жителей, но сразу признались, что не очень рассчитывают на реакцию в связи с низкой общественной активностью.
«Каково же было их удивление, когда сотни людей сразу же подключились к поискам и малыша быстро нашли! Это очень здорово, что мы ломаем стереотипы», — написал Хабиров на своей странице в Facebook.
Он добавил, что нужно заменить выражение «моя хата с краю» на девиз «своих не бросаем».
Напомним, вчера Хабиров рассказал о кадровых перестановках в Башкирии.ОбществоВласть Башкортостан
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