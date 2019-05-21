Хабиров похвалил жителей Уфы за помощь в поисках пропавшего ребенка

Врио главы Башкирии Радий Хабиров похвалил жителей Уфы, решивших помочь с поисками пропавшего ребенка.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 20 мая. В мэрию города поступило сообщение о пропаже малыша в районе Зеленая роща. По словам руководителя региона, коллеги призвали помочь жителей, но сразу признались, что не очень рассчитывают на реакцию в связи с низкой общественной активностью.

«Каково же было их удивление, когда сотни людей сразу же подключились к поискам и малыша быстро нашли! Это очень здорово, что мы ломаем стереотипы», — написал Хабиров на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что нужно заменить выражение «моя хата с краю» на девиз «своих не бросаем».

Напомним, вчера Хабиров рассказал о кадровых перестановках в Башкирии.