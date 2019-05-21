В России рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос на 9%

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам апреля 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Более четверти российского рынка занимают автомобили LADA. В прошлом месяце объем перепродаж таких авто достиг 123 тысяч штук, что на 6,6% больше, чем в апреле 2018 года. Далее следуют Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 52,8 (+4,8%) и 27,3 тысяч авто (+10,9%).

Замыкают пятерку лидеров две корейские марки — Hyundai (25,1 тыс. шт.; +16,7%) и KIA (22,8 тыс. шт.; +18,4%), говорится в исследовании «Автостата».



Ранее эксперты Авто.ру выяснили, что среди автомобилей со скрученным пробегом распространены автомобили из США.

