Израиль и «Хамас» заключили перемирие на полгода

Израиль и исламистское движение «Хамас» достигли соглашения о шестимесячном прекращении огня вдоль границы сектора Газа с Израилем.



Как сообщает The Times of Israel, палестинцы пообещали прекратить беспорядки у пограничных пунктов и не нарушать морские границы.

В обмен на это Израиль позволит палестинским рыбакам вести промысел на расстоянии 15 морских миль от побережья Газы и пропустит машины с медикаментами и гражданской помощью для палестинцев.



Сделка была заключена при посредничестве Египта и ООН.



Ранее вступило в силу перемирие между Израилем и Палестиной. Военное командование Израиля сняло ограничения на юге страны в 40-километровой зоне вокруг сектора Газа.

