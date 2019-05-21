Израиль и «Хамас» заключили перемирие на полгода
Израиль и исламистское движение «Хамас» достигли соглашения о шестимесячном прекращении огня вдоль границы сектора Газа с Израилем.
Как сообщает The Times of Israel, палестинцы пообещали прекратить беспорядки у пограничных пунктов и не нарушать морские границы.
В обмен на это Израиль позволит палестинским рыбакам вести промысел на расстоянии 15 морских миль от побережья Газы и пропустит машины с медикаментами и гражданской помощью для палестинцев.
Сделка была заключена при посредничестве Египта и ООН.
Ранее вступило в силу перемирие между Израилем и Палестиной. Военное командование Израиля сняло ограничения на юге страны в 40-километровой зоне вокруг сектора Газа.
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