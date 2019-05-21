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Израиль и «Хамас» заключили перемирие на полгода

00:33, 21.05.2019
Израиль и «Хамас» заключили перемирие на полгода
Фото: ru.m.wikipedia.org

Израиль и исламистское движение «Хамас» достигли соглашения о шестимесячном прекращении огня вдоль границы сектора Газа с Израилем.

Как сообщает The Times of Israel, палестинцы пообещали прекратить беспорядки у пограничных пунктов и не нарушать морские границы.

В обмен на это Израиль позволит палестинским рыбакам вести промысел на расстоянии 15 морских миль от побережья Газы и пропустит машины с медикаментами и гражданской помощью для палестинцев.

Сделка была заключена при посредничестве Египта и ООН.

Ранее вступило в силу перемирие между Израилем и Палестиной. Военное командование Израиля сняло ограничения на юге страны в 40-километровой зоне вокруг сектора Газа.

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