Израиль и Палестина достигли соглашения о перемирии

Сегодня вступило в силу перемирие между Израилем и Палестиной.

По данным израильской газеты Maariv, военное командование Израиля сняло ограничения на юге страны в 40-километровой зоне вокруг сектора Газа.

Во время действия ограничения были приостановлены занятия в школах, проведение массовых мероприятий и доступ к приграничным районам.

Ранее армия Израиля в своем сообщении отметила, что за последние двое суток палестинские радикалы выпустили по стране 690 ракет из сектора Газа. В конце марта в армии обороны Израиля сообщили, что запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом.

