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Израиль и Палестина достигли соглашения о перемирии

12:59, 06.05.2019
Израиль и Палестина достигли соглашения о перемирии
Фото: ru.m.wikipedia.org

Сегодня вступило в силу перемирие между Израилем и Палестиной.

По данным израильской газеты Maariv, военное командование Израиля сняло ограничения на юге страны в 40-километровой зоне вокруг сектора Газа.

Во время действия ограничения были приостановлены занятия в школах, проведение массовых мероприятий и доступ к приграничным районам.

Ранее армия Израиля в своем сообщении отметила, что за последние двое суток палестинские радикалы выпустили по стране 690 ракет из сектора Газа. В конце марта в армии обороны Израиля сообщили, что запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом.

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