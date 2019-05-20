В Башкирии прогнозируют заморозки до -3°С, снег и град

Фото: скриншот видео ГТРК "Башкортостан"

Ночью 21 мая в Башкирии местами ожидаются заморозки до -3°С, сообщается на официальном портале Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 20 мая в республике прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, в северо-восточных районах со снегом. 21 мая в Башкирии также ожидаются дожди, днем в отдельных районах пройдет град.

Напомним, ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих заморозков, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Ночью 21 и 22 мая на территории Татарстана местами ожидаются заморозки до -1°С. В Казани заморозки прогнозируют ночью 21 мая.

