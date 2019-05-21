Моментальные карты Банка Казани для обмена валют
Банк Казани предлагает выпуск моментальной карты, которую можно оформить в любом отделении банка в течение нескольких минут, так как на карту не наносятся данные держателя. Карта открывает доступ к большинству услуг банка, не требуя дополнительных затрат времени.
Моментальная карта — отличный инструмент при совершении валютно-обменных операций. С ее помощью вы сможете обменять валюту:
- в банкоматах Банка Казани БЕЗ комиссии в любое удобное для Вас время, 24/7;
- в интернет-банке или мобильном приложении БЕЗ комиссии по специальному курсу, который выгоднее курса в кассе.
Преимуществ использования мгновенной карты Банка Казани множество, ведь благодаря ей вы можете:
- совершать любые платежи (ЖКХ, оплата мобильной связи, налогов, штрафов ГИБДД, школ и детских садов и т. д.) в мобильном приложении или в интернет-банке без комиссии;
- открывать рублевые вклады по повышенной ставке +0,5% годовых онлайн в мобильном приложении или в интернет-банке;
- стать участником программы лояльности и экономить до 30% от стоимости покупок в магазинах-партнерах;
- сделать рублевый перевод в другие банки на счета физических или юридических лиц БЕЗ КОМИССИИ.
Карта выпускается сроком до 3-х лет, международной платежной системы Visa International, стоимость годового обслуживания составляет 300 рублей в год.
С более подробной информацией о картах и тарифах вы можете ознакомиться на сайте.
ООО КБЭР «Банк Казани»
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