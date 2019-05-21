Моментальные карты Банка Казани для обмена валют

Банк Казани предлагает выпуск моментальной карты, которую можно оформить в любом отделении банка в течение нескольких минут, так как на карту не наносятся данные держателя. Карта открывает доступ к большинству услуг банка, не требуя дополнительных затрат времени.

Моментальная карта — отличный инструмент при совершении валютно-обменных операций. С ее помощью вы сможете обменять валюту:

в банкоматах Банка Казани БЕЗ комиссии в любое удобное для Вас время, 24/7;

в интернет-банке или мобильном приложении БЕЗ комиссии по специальному курсу, который выгоднее курса в кассе.

Преимуществ использования мгновенной карты Банка Казани множество, ведь благодаря ей вы можете:

совершать любые платежи (ЖКХ, оплата мобильной связи, налогов, штрафов ГИБДД, школ и детских садов и т. д.) в мобильном приложении или в интернет-банке без комиссии;

открывать рублевые вклады по повышенной ставке +0,5% годовых онлайн в мобильном приложении или в интернет-банке;

стать участником программы лояльности и экономить до 30% от стоимости покупок в магазинах-партнерах;

сделать рублевый перевод в другие банки на счета физических или юридических лиц БЕЗ КОМИССИИ.

Карта выпускается сроком до 3-х лет, международной платежной системы Visa International, стоимость годового обслуживания составляет 300 рублей в год.

С более подробной информацией о картах и тарифах вы можете ознакомиться на сайте.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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