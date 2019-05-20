Восстановление Шахматного дома в Нижнем Новгороде потребует более года

Фото: Максим Платонов

Восстановление «Игорного дома А. И. Троицкого» в Нижнем Новгороде, который также называют Шахматным домом, может потребовать более года, сообщает ИА «NewsNN».

Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Ранее сообщалось, что Шахматный дом удастся вернуть в прежнее состояние в течение года. Реставрация здания началась в апреле 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Нижегородской области могут получить из федерального бюджета 1,2 млрд рублей на реставрацию 73 памятников архитектуры к 800-летию Нижнего Новгорода. Однако для этого им предстоит выполнить ряд условий.

Такая договоренность достигнута на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и вице-премьера РФ, курирующего строительную сферу, Виталия Мутко.

