В Сирии атаковали российскую базу «Хмеймим»

Террористы запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

Инцидент произошел вчера вечером. На базу пытались напасть с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Террористами было выпущено 6 реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены, пишет RNS.

Установку РСЗО террористов обнаружили в районе населенного пункта Кафер-Нобль провинции Идлиб и вскоре ВКС России уничтожили ее. Также были сбиты два беспилотника.

Пострадавших и каких-либо разрушений на российской авиабазе нет.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии.