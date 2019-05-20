В Сирии атаковали российскую базу «Хмеймим»
Террористы запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.
Инцидент произошел вчера вечером. На базу пытались напасть с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Террористами было выпущено 6 реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены, пишет RNS.
Установку РСЗО террористов обнаружили в районе населенного пункта Кафер-Нобль провинции Идлиб и вскоре ВКС России уничтожили ее. Также были сбиты два беспилотника.
Пострадавших и каких-либо разрушений на российской авиабазе нет.
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