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Минобороны России опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

09:28, 02.05.2019
Минобороны России опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Фото: mil.ru

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом рассказали в Минобороны России.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на северо-западе сирийской провинции Хама при обстреле погибли четверо военных.

В Минобороны РФ заявили, что за последнее время в Сирии не погиб ни один российский военнослужащий.

«Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

В конце марта в Минобороны РФ сообщили о трех военных, погибших в Сирии. Они были убиты в результате нападения террористов еще в феврале.

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