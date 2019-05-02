Минобороны России опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом рассказали в Минобороны России.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что на северо-западе сирийской провинции Хама при обстреле погибли четверо военных.
В Минобороны РФ заявили, что за последнее время в Сирии не погиб ни один российский военнослужащий.
«Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.
В конце марта в Минобороны РФ сообщили о трех военных, погибших в Сирии. Они были убиты в результате нападения террористов еще в феврале.
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