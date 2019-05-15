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Строительная компания из Казани не выплачивала зарплату пять месяцев, долг превышает 300 тысяч рублей

11:38, 15.05.2019
Строительная компания из Казани не выплачивала зарплату пять месяцев, долг превышает 300 тысяч рублей
Фото: commons.wikimedia.org

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила, что шести работникам ООО «Строительная компания «Мосдорстрой» не выплачивали заработную плату с декабря 2018 года по апрель 2019 года, сообщается на официальном портале прокуратуры РТ.

Долг по оплате труда превышает 390 тысяч рублей. Денежная компенсация в связи с задержками выплат зарплаты не выплачивалась. В отношении директора ООО возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление с материалами проверки направлено в республиканскую госинспекцию труда для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что суммарная задолженность по зарплате в России за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%.

Происшествия Татарстан
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