Строительная компания из Казани не выплачивала зарплату пять месяцев, долг превышает 300 тысяч рублей

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила, что шести работникам ООО «Строительная компания «Мосдорстрой» не выплачивали заработную плату с декабря 2018 года по апрель 2019 года, сообщается на официальном портале прокуратуры РТ.

Долг по оплате труда превышает 390 тысяч рублей. Денежная компенсация в связи с задержками выплат зарплаты не выплачивалась. В отношении директора ООО возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление с материалами проверки направлено в республиканскую госинспекцию труда для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что суммарная задолженность по зарплате в России за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%.

