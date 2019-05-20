Выступление Лазарева возглавило список резонансных постов о «Евровидении»

Фото: скриншот видео

Видеозапись выступления российского певца Сергея Лазарева во время второго полуфинала «Евровидения», выложенная на официальном YouTube-канале конкурса, возглавила список десяти самых резонансных публикаций в англоязычных социальных сетях на тему «Евровидения». Это следует из данных компании Brand Analytics.

Второе место заняла публикация Лазарева в Instagram о том, как он машет российским флагом перед церемонией открытия «Евровидения». Тройку замкнула публикация Мадонны в Instagram, пишет РБК.

Резонанс измерялся путем суммирования количества лайков, шеров и комментариев к публикации.

Напомним, победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. Лазарев занял третье место.