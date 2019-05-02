Суд назначил дату слушаний об экстрадиции Ассанжа

Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа пройдут 30 мая, сообщает «РИА Новости».

На сегодняшнее заседание в Вестминстерском магистратском суде Ассанж не был привезен, на вопросы судьи отвечал по видеосвязи из тюрьмы. Он сделал единственное заявление — сказал, что отказывается сдаваться США, не признает вины, потому что занимается журналистикой.

Напомним, ранее суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог, сообщает «РИА Новости».

Судья Дебора Тейлор заметила, что Ассанж не сдался полиции по собственному желанию. «У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания», — заметила судья.



