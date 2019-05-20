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Глава СБУ напишет заявление об увольнении

09:45, 20.05.2019
Глава СБУ напишет заявление об увольнении
Фото: ru.wikipedia.org

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подадут рапорты об увольнении.

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ», — говорится в сообщении Грицака, которое публикует пресс-служба СБУ.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку. Также заявление об уходе написал глава МИД Украины Павел Климкин. По информации СМИ, в скором времени главы всех областей Украины могут подать в отставку.

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