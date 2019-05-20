Глава СБУ напишет заявление об увольнении

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подадут рапорты об увольнении.

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ», — говорится в сообщении Грицака, которое публикует пресс-служба СБУ.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку. Также заявление об уходе написал глава МИД Украины Павел Климкин. По информации СМИ, в скором времени главы всех областей Украины могут подать в отставку.