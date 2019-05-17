Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке.

«Добрый день, всем привет. Как я и обещал, сегодня написал заявление об отставке», — заявил Климкин в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что отправит заявление в Верховную раду 20 мая, когда состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Климкин также рассказал, что будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины, которые намечены на 27 октября.

Ранее Павел Климкин уже говорил, что подаст в отставку после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.

