Эксперт прогнозирует курс доллара не выше 65 рублей

На прошлой неделе рубль укрепился против доллара с уровня в 65,43 руб./долл. до отметки в 64,61 руб./долл. на фоне высокого спроса российских активов у иностранных инвесторов и растущих котировок нефти.

За выходные произошли важные события на рынке черного золота. Так, состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что между ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, был достигнут консенсус по поводу продолжения ограничения поставок. Это стимулировало рост котировок черного золота на 1,5%, и на текущий момент нефть торгуется около отметки в 73,15 долл./баррель.

На этой неделе будет опубликовано много важной макроэкономической статистики. Так, в среду будут представлены данные по Великобритании, а в четверг будут опубликованы доклад ЕЦБ о финансовой стабильности и протоколы предыдущего заседания ЕЦБ. Также в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует курс USD/RUB на сегодня 64,05—64,95. Рубль в течение недели будет находиться под позитивным влиянием подготовки к налоговому периоду, растущих котировок нефти и спроса на российские активы на фоне ухудшения отношений между США и Китаем.

