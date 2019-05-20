Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Mel B, заявила, что почти полностью потеряла зрение.

Исполнительница обратилась за медицинской помощью к врачам. По ее словам, проблемы с глазами у нее начались после операции по коррекции зрения. Сначала певица перестала видеть левым глазом, позже зрение ухудшилось на правом, передает The Sun.

Отмечается, что Браун лечится в лондонской клинике Moorfields Eye Hospital.

Напомним, ранее лидер группы «Океан Эльзы» объявил о начале политической карьеры.