Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Mel B, заявила, что почти полностью потеряла зрение.
Исполнительница обратилась за медицинской помощью к врачам. По ее словам, проблемы с глазами у нее начались после операции по коррекции зрения. Сначала певица перестала видеть левым глазом, позже зрение ухудшилось на правом, передает The Sun.
Отмечается, что Браун лечится в лондонской клинике Moorfields Eye Hospital.
Напомним, ранее лидер группы «Океан Эльзы» объявил о начале политической карьеры.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым