Лидер группы «Океан Эльзы» объявил о начале политической карьеры

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о создании партии и начале политической карьеры. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Киеве на площади перед Музеем истории Украины.

Партия «Голос», созданная Вакарчуком, планирует участвовать в выборах в Верховную раду осенью текущего года, передает ТАСС.

Свое решение музыкант объяснил тем, что хочет участвовать в политической жизни страны.

Напомним, сегодня Верховная рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского.