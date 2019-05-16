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Лидер группы «Океан Эльзы» объявил о начале политической карьеры

11:44, 16.05.2019
Лидер группы «Океан Эльзы» объявил о начале политической карьеры
Фото: flickr.com

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о создании партии и начале политической карьеры. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Киеве на площади перед Музеем истории Украины.

Партия «Голос», созданная Вакарчуком, планирует участвовать в выборах в Верховную раду осенью текущего года, передает ТАСС.

Свое решение музыкант объяснил тем, что хочет участвовать в политической жизни страны.

Напомним, сегодня Верховная рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского.

Общество
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