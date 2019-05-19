Финальную серию «Игры престолов» бесплатно покажут на набережной озера Кабан
Заключительную серию американского сериала «Игра престолов» покажут на набережной озера Кабан в Казани в понедельник, 20 мая.
Чтобы попасть на кинопоказ, необходимо спуститься с лестницы от площади театра Камала, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на организаторов.
Вход на мероприятие будет свободным. Начало показа — 21:00.
Напомним, ранее сообщалось, что почти 11 млн американцев пропустят работу из-за финала «Игры престолов».ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым