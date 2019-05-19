Новости общества

18:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Финальную серию «Игры престолов» бесплатно покажут на набережной озера Кабан

17:13, 19.05.2019
Финальную серию «Игры престолов» бесплатно покажут на набережной озера Кабан
Фото: скриншот

Заключительную серию американского сериала «Игра престолов» покажут на набережной озера Кабан в Казани в понедельник, 20 мая.

Чтобы попасть на кинопоказ, необходимо спуститься с лестницы от площади театра Камала, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на организаторов.

Вход на мероприятие будет свободным. Начало показа — 21:00.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 11 млн американцев пропустят работу из-за финала «Игры престолов».

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров