СМИ: почти 11 млн американцев пропустят работу из-за финала «Игры престолов»

Фото: скриншот видео

Около 10,7 млн жителей США собираются пропустить работу в понедельник, 20 мая, из-за просмотра заключительной серии сериала «Игра престолов».



Опрос был проведен среди 1090 человек, из них 22% сообщили, что планируют пропустить работу из-за финального эпизода, передает MarketWatch со ссылкой на оценку Института трудовых ресурсов в Кроносе.

Результаты опроса были экстраполированы на общее число работающих совершеннолетних американцев — их около 143,1 млн человек.

Потери из-за низкой продуктивности после просмотра сериала могут стоить $3,3 млрд.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал петицию фанатов «Игры престолов», которые потребовали переснять последний сезон сериала. Петиция собрала уже более полумиллиона подписей.

