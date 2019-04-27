Аналитики назвали самые бюджетные зарубежные направления

По данным экспертов метапоисковика авиабилетов Aviasales самыми бюджетными зарубежными направлениями на ближайшее время являются Иордания, Испания, Израиль ОАЭ и Кипр.

Так, билеты на самолеты в эти страны обойдутся в среднем в 15-24 тыс. рублей.

В то же время в некоторые популярные у туристов страны — Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Филлипины, авиабилет обойдет в среднем в 45 тыс. рублей.

Ранее россияне назвали сумму, которую готовы потратить на отпуск.

Так, 24% российских туристов готовы выделить на отпуск от 50 до 100 тыс. рублей на семью, 20% — от 20 до 50 тыс. рублей, а 14% — от 7,5 до 20 тыс. рублей. 13% опрошенных готовы потратить на путешествие от 100 до 150 тыс. рублей и только 7% — более 150 тыс. рублей.