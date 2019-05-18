Россия попала в топ-5 стран, которые чаще всего упоминаются в соцсетях из-за Евровидения

Компания Brand Analytics провела исследование, согласно которому Россия попала в топ-5 стран, которые чаще всего упоминаются из-за Евровидения в англоязычных соцсетях, сообщает РБК.

Исходя из этого рейтинга, чаще всего в соцсетях упоминаются Нидерланды, затем идут Швейцария, Норвегия, Россия и Швеция. В русскоязычном сегменте интернета ситуация обстоит иначе. На первом месте находится Россия, за ней идут Исландия, Белоруссия, Словения и Сан-Марино.

Напомним, ранее компания Google спрогнозировала победителей международного музыкального конкурса «Евровидения-2019» на основе популярных запросов пользователей поисковой системы

Больше всего пользователей интересует представитель Франции Билал Ассани. В тройку вошли группа Hatari из Исландии и певец Сергей Лазарев из России.

