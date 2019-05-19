Эксперты рассказали, куда съездили жители России на майские праздники

Сочи стал самым популярным российском городом для путешествий на майские праздники. Данные приводит портал momondo.ru.

Следующие в рейтинге по популярности стали перелеты в Москву и Санкт-Петербург. В десятку самых востребованных направлений вошел Калининград, оказавшись на восьмом месте.

Среди международных маршрутов самым популярным оказался перелет в Анталью. Замыкает пятерку Тбилиси, особенно полюбившийся россиянам в последние несколько лет, передает «РИА Новости».

Отмечается, что цена перелета по самым популярным направлениям мая не превышала 24 тысячи рублей.

Напомним, эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику РФ.