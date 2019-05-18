СМИ сообщили о крупных инвестициях ряда банков в новую криптовалюту
Несколько крупнейших мировых банков обсуждают возможность инвестиций в новую криптовалюту.
В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн. Сумма вложений может составить порядка 50 млн долларов, передает Reuters со ссылкой на источник.
Уточняется, что ряд банков уже вкладывают в компанию под названием Fnality, которая будет управлять проектом.
Систему планируют запустить в 2020 году.
Напомним, ранее сообщалось, что курс биткоина за сутки рухнул на 13%.ЭкономикаФинансы
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