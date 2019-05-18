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СМИ сообщили о крупных инвестициях ряда банков в новую криптовалюту

17:29, 18.05.2019
СМИ сообщили о крупных инвестициях ряда банков в новую криптовалюту
Фото: pixabay.com

Несколько крупнейших мировых банков обсуждают возможность инвестиций в новую криптовалюту.

В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн. Сумма вложений может составить порядка 50 млн долларов, передает Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что ряд банков уже вкладывают в компанию под названием Fnality, которая будет управлять проектом.

Систему планируют запустить в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что курс биткоина за сутки рухнул на 13%.

ЭкономикаФинансы
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