Курс биткоина за сутки рухнул на 13%
Средний обменный курс биткоина за минувшие сутки опустился почти на 13%. Данные приводит портал Coinmarketcap.
По состоянию на 06.20 мск единица криптовалюты оценивается в 7 174,93 доллара. Капитализация рынка биткоина составила 127,65 млрд долларов.
Стоит отметить, что биткоин показывал существенный рост с начала года.
Напомним, ранее курс биткоина поднялся выше отметки в 8 000 долларов впервые за 10 месяцев — с июля прошлого года.ЭкономикаФинансы
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