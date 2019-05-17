Курс биткоина за сутки рухнул на 13%

Средний обменный курс биткоина за минувшие сутки опустился почти на 13%. Данные приводит портал Coinmarketcap.

По состоянию на 06.20 мск единица криптовалюты оценивается в 7 174,93 доллара. Капитализация рынка биткоина составила 127,65 млрд долларов.

Стоит отметить, что биткоин показывал существенный рост с начала года.

Напомним, ранее курс биткоина поднялся выше отметки в 8 000 долларов впервые за 10 месяцев — с июля прошлого года.