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Курс биткоина за сутки рухнул на 13%

07:23, 17.05.2019
Курс биткоина за сутки рухнул на 13%
Фото: pixabay.com

Средний обменный курс биткоина за минувшие сутки опустился почти на 13%. Данные приводит портал Coinmarketcap.

По состоянию на 06.20 мск единица криптовалюты оценивается в 7 174,93 доллара. Капитализация рынка биткоина составила 127,65 млрд долларов.

Стоит отметить, что биткоин показывал существенный рост с начала года.

Напомним, ранее курс биткоина поднялся выше отметки в 8 000 долларов впервые за 10 месяцев — с июля прошлого года.

ЭкономикаФинансы
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