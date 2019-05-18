Сборная России обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России победила команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Встреча проходила в субботу, 18 мая, в Словакии. Игра завершилась со счетом 3:1. Благодаря этому россияне досрочно вышли в плей-офф. В составе российской команды шайбами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24), Никита Кучеров (33).
Всего подопечные Ильи Воробьева одержали пять побед в пяти матчах. В копилке у российской команды 15 очков.
Следующий матч сборная России проведет завтра, 19 мая, против Швейцарии.
Напомним, ранее российская команда разгромила Италию со счетом 10:0.СпортХоккей
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