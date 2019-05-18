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Сборная России обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею

16:19, 18.05.2019
Сборная России обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею
Фото: fhr.ru

Сборная России победила команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча проходила в субботу, 18 мая, в Словакии. Игра завершилась со счетом 3:1. Благодаря этому россияне досрочно вышли в плей-офф. В составе российской команды шайбами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24), Никита Кучеров (33).

Всего подопечные Ильи Воробьева одержали пять побед в пяти матчах. В копилке у российской команды 15 очков.

Следующий матч сборная России проведет завтра, 19 мая, против Швейцарии.

Напомним, ранее российская команда разгромила Италию со счетом 10:0.

СпортХоккей
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