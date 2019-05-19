Президент ассоциации репродукции человека рассказал, в каком возрасте падают шансы забеременеть

Президент российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак заявил, что шансы забеременеть стремительно падают после 35 лет, сообщает «Интерфакс».

В интервью изданию он отметил, что, согласно мировой статистике, как минимум 10%, а как максимум 20% жителей Земли могут быть бесплодны. Корсак подчеркнул, что физиологически репродуктивный возраст у женщин заканчивается в 49 лет. С его слов, до этого возраста шансы забеременеть есть почти всегда, но они стремительно падают после 35 лет.

Напомним, ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Олег Аполихин рассказал, что на сегодня россияне начинают половую жизнь в возрасте 16-17 лет. По его мнению, это отрицательно сказывается на деторождении.

