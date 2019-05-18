Илон Маск собирается проверять все расходы сотрудников для сокращения убытков

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил сотрудникам, что он увеличит контроль над расходами компании для сокращения убытков при производстве электромобилей, сообщает Reuters.

До этого компания уже привлекла $2,7 млрд с условием, что за 10 месяцев Tesla выйдет на уровень безубыточности при существующих объемах затрат.

Напомним, ранее американская компания SpaceX Илона Маска осуществила первый успешный коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Запуск произвели с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Ракета доставила на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A весом около 6,5 тонны.