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Илон Маск собирается проверять все расходы сотрудников для сокращения убытков

08:43, 18.05.2019
Илон Маск собирается проверять все расходы сотрудников для сокращения убытков
Фото: flickr.com

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил сотрудникам, что он увеличит контроль над расходами компании для сокращения убытков при производстве электромобилей, сообщает Reuters.

До этого компания уже привлекла $2,7 млрд с условием, что за 10 месяцев Tesla выйдет на уровень безубыточности при существующих объемах затрат.

Напомним, ранее американская компания SpaceX Илона Маска осуществила первый успешный коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Запуск произвели с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Ракета доставила на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A весом около 6,5 тонны.

ЭкономикаТехнологииОбществоПромышленность
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