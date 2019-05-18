Конституционный суд и аппарат правительства РФ разместили декларацию о доходах сотрудников за 2018 год

Опубликованы декларации сотрудников аппарата правительства РФ и Конституционного суда за 2018 год.

Согласно размещенным документам, доходы главы КС Валерия Зорькина составили 13,4 млн рублей. Кроме того, в 2018 году он впервые приобрел земельный участок, площадь которого превышает 2 тысячи квадратных метров, и нежилое строение. Заместители главы КС Ольга Хохрякова и Сергей Маврин отчитались о заработке в 12,5 млн и 11,1 млн рублей. Доход судей превысил порог в 10 млн рублей.

Среди сотрудников аппарата правительства РФ наибольший доход в прошлом году получил первый замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов, который заработал 46,9 млн рублей. Согласно размещенным документам, наименьший доход был у заместителя главы секретариата и помощника вице-премьера Алексея Гордеева Рината Мухамеджанова. В декларации его доход указан в размере 2,57 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что доходы Путина за 2018 год сократились на 10 млн рублей.

