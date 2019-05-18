Международные инвесторы за неделю вывели из России рекордный объем средств с июня 2018 года

На прошедшей неделе международные инвесторы вывели с российского фондового рынка рекордный объем средств с июня 2018 года, сообщает «Коммерсантъ».

Сумма выведенных средств составляет почти $300 млн, это в четыре раза больше оттока на предшествующей неделе. Вывод произошел на фоне общего снижения интереса к развивающимся странам, в связи с ухудшением отношений между США и Китаем. Кроме того, одна из причин вывода — слабый экономический рост в России.

Напомним, ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка сказал журналистам, что план правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП к 2024—2025 году является невыполнимым.

