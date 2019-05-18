Эксперты: только 39% наследников заинтересованы в семейном бизнесе

Швейцарский банк Credit Suisse совместно с международной Организацией молодых инвесторов составил портрет наследников и «будущих лидеров влиятельных семей» мира.

Исследование основывается на опросе, в котором приняли участие 200 представителей преимущественно второго или третьего поколений после тех, «кто создал богатство их семей», пишет РБК.

Так, 48% наследников признали, что не имеют никакой роли в семейном бизнесе. Остальные занимаются менеджментом (22%), занимают должности исполнительных руководителей (21%0 и рядовых сотрудников (7%).

В будущем взять на себя управление семейным делом намерены 39% опрошенных, 30% респондентов еще не обсуждали такую возможность с родными.

Ранее казанские предприниматели предложили внести в законопроект о внесении изменений в федеральный закон об основах государственного регулирования торговой деятельности положения, защищающие семейный бизнес. Речь идет о возможности передавать право торговать в каком-то месте, выигранное на аукционе, «по наследству» — родственникам, а также передавать это право в субаренду.