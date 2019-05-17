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Глава ГИБДД Башкирии поздравил Элвина Грея с 30-летием

09:15, 17.05.2019
Глава ГИБДД Башкирии поздравил Элвина Грея с 30-летием
Фото: realnoevremya.ru

Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов поздравил музыканта Радика Юльякшина, более известного как Элвин Грей, с 30-летием. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Гильмутдинова, Юльякшин являеется «добрым другом Госавтоинспекции». Он подчеркнул, что певец активно сотрудничал с полицией РБ в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения, а также прививал культуру безопасного поведения на проезжей части жителям республики.

«Желаю тебе богатырского здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, дальнейших творческих успехов и благодарных зрителей», — отметил глава Госавтоинспекции.

Добавим, Элвин Грей исполняет песни на башкирском, татарском и русском языках. В СМИ его называют «башкирским Джастином Бибером». Он является заслуженным артистом РБ.

Напомним, ранее Элвин Грей заявил о планах вернуться в Москву.

ОбществоКультура Башкортостан
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