В России предложили создать институт частных приставов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает создать институт частных приставов. Их хотят объединить в общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию — Федеральную палату частных судебных приставов-исполнителей.

Как сообщил член бюро правления РСПП Михаил Фридман, законопроект об этом подготовят в ближайшее время.

По задумке РССП, Федеральная служба судебных приставов будет заниматься взысканием бюджетных долгов, а частные приставы займутся взысканием задолженности юрлиц, алиментов, социальных пособий и задолженности по зарплатам, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что по итогам 2018 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с должников 676 млрд рублей (против 663,6 млрд рублей в 2017 году).