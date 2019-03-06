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В России предложили создать институт частных приставов

18:57, 06.03.2019 1
В России предложили создать институт частных приставов
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает создать институт частных приставов. Их хотят объединить в общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию — Федеральную палату частных судебных приставов-исполнителей.

Как сообщил член бюро правления РСПП Михаил Фридман, законопроект об этом подготовят в ближайшее время.

По задумке РССП, Федеральная служба судебных приставов будет заниматься взысканием бюджетных долгов, а частные приставы займутся взысканием задолженности юрлиц, алиментов, социальных пособий и задолженности по зарплатам, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что по итогам 2018 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с должников 676 млрд рублей (против 663,6 млрд рублей в 2017 году).

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    Воопрос:а где они в нынешней РФ нашли вообще государственных прииставов?.......изучите структуру и поймете ПРФ,МВД -ЧАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ))))
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