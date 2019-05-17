В Саранске из зданий вокзала и семи ТЦ эвакуировали почти 4,5 тыс. человек из-за звонка о минировании

Из зданий автовокзала и семи торговых центров в Саранске эвакуировали 4 450 человек.

Причиной стал анонимный звонок о минировании, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Мордовии.

В здании автовокзала взрывных устройств не нашли, остальные объекты проверяются.

Напомним, 8 мая в нескольких регионах Приволжского федерального округа эвакуировали торговые центры и организации из-за анонимных сообщений о минировании. В частности, эвакуации прошли в Пермском крае, Башкирии и Удмуртии.