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Медведев поднял тему неудовлетворительного состояния многих домов престарелых

16:36, 17.05.2019
Медведев поднял тему неудовлетворительного состояния многих домов престарелых
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что состояние многих домов престарелых и интернатов в России неудовлетворительное, сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что система оказания подобной помощи деградировала, нужна программа по восстановлению этих учреждений. Кроме того, очередь в дома престарелых является типичной проблемой.

— Мы будем софинансировать региональные программы, которые направлены на обеспечение безопасности комфортных условий в сфере социального обслуживания, — отметил Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что Минтруд России совместно с Минстроем, Сбербанком и Внешэкономбанком запустят проект по строительству малоэтажных комфортных домов престарелых и психоневрологических интернатов.

ОбществоВластьИнфраструктура
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