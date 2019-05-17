Медведев поднял тему неудовлетворительного состояния многих домов престарелых

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что состояние многих домов престарелых и интернатов в России неудовлетворительное, сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что система оказания подобной помощи деградировала, нужна программа по восстановлению этих учреждений. Кроме того, очередь в дома престарелых является типичной проблемой.

— Мы будем софинансировать региональные программы, которые направлены на обеспечение безопасности комфортных условий в сфере социального обслуживания, — отметил Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что Минтруд России совместно с Минстроем, Сбербанком и Внешэкономбанком запустят проект по строительству малоэтажных комфортных домов престарелых и психоневрологических интернатов.

