В России начнут строить малоэтажные дома престарелых со спортзалами

Минтруд России совместно с Минстроем, Сбербанком и Внешэкономбанком запустит проект по строительству малоэтажных комфортных домов престарелых и психоневрологических интернатов.



В федеральном проекте «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» заложено более 40 млрд рублей на 6 лет, однако в 2019 году средства пойдут на строительство или завершение строительства уже согласованных объектов

«С 2020 года мы будем направлять финансы на постройку совершенно иных учреждений — отвечающих современным требованиям. Проживание в домах престарелых и ПНИ [психоневрологических интернатах] должно быть максимально комфортным с психологической точки зрения», — цитирует ТАСС главу Минтруда Максима Топилина.

По его словам, речь идет о небольших учреждениях, в которых должны быть зоны отдыха, помещения для реабилитации, спортзал.

Ранее инвесторы из регионов РФ заинтересовались проектом строительства в Казани элитного реабилитационного центра для пожилых людей. Объем инвестиций составляет 1 млрд рублей.