По итогам 2018 года отделение Пенсионного фонда РФ в Татарстане признали лучшим в России

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов направил телеграмму президенту РТ Рустаму Минниханову, в которой он благодарит его за высокое качество предоставления госуслуг в области пенсионного и социального обеспечения, сообщает ИА «Татар-информ».

Также в тексте телеграммы указано, что в ежегодном конкурсе на звание лучшего территориального органа ПФР по итогам 2018 года выиграло отделение Пенсионного фонда по РТ.