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По итогам 2018 года отделение Пенсионного фонда РФ в Татарстане признали лучшим в России

15:57, 17.05.2019
По итогам 2018 года отделение Пенсионного фонда РФ в Татарстане признали лучшим в России
Фото: pfrf.ru

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов направил телеграмму президенту РТ Рустаму Минниханову, в которой он благодарит его за высокое качество предоставления госуслуг в области пенсионного и социального обеспечения, сообщает ИА «Татар-информ».

Также в тексте телеграммы указано, что в ежегодном конкурсе на звание лучшего территориального органа ПФР по итогам 2018 года выиграло отделение Пенсионного фонда по РТ.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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