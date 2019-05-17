Умысла убивать не было: казанский суд отправил в СИЗО стрелка Раимджанова

В Казани под стражу до 15 июня отправлен 55-летний Ринат Раимджанов, вину в умышленном убийстве знакомого предпринимателя и покушении на его знакомого он не признал, передает из Советского суда журналист «Реального времени».



На заседании адвокат обвиняемого Сейран Ахмедов обвинил покойного Ришата Садыкова в преступлениях против своего клиента, утверждая, что лишь недоработка следствия помешала его водворению в СИЗО по делу ОПС «Тукаевские».

Сам Раимджанов по существу обвинения не высказывался. «Хочу попросить прощения у родственников Садыкова. Больше сказать ничего не хочу», — сообщил он.