«Ак Барс» объявил о подписании контракта с Игорем Ожигановым на два года

«Ак Барс» подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым, соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21.

В прошлом сезоне Ожиганов провел 53 матча в НХЛ в составе «Торонто», в которых набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени.



«Ак Барс» получил права на хоккеиста в КХЛ в результате обмена с ЦСКА на форварда Иржи Секача, сообщает официальный сайт казанского клуба.



Ожиганов играл за ЦСКА (2010-2012, 2013, 2015-2018), «Амур» (2012/13), «Сибирь» (2013-2015). Защитник является обладателем Кубка Харламова (2011), серебряным призером молодежного чемпионата мира (2012), серебряным (2016, 2018) и бронзовым (2015) призером Континентальной хоккейной лиги.

