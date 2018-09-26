Владельца суши-студии в Саратове оштрафовали за отравление 17 человек

В Саратове владельца кафе «ЮАН» оштрафовали за массовое отравление роллами.

По информации регионального Роспотребнадзора, в июне этого года было зафиксировано 17 случаев кишечной инфекции у лиц, употреблявших еду в суши-студии «ЮАН». В связи с этим ведомство провело проверку, в ходе которой было выявлено, что исследованные образцы продукции по микробиологическим показателям не соответствуют необходимым требованиям.

По данному факту было возбуждено административное дело. В результате решением суда бизнесмену назначен штраф в размере 30 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения в целях их уничтожения.

Напомним, в августе в Перми на свадьбе отравились 24 человека.