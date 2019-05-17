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Происшествия

В результате пожара в РУДН эвакуированы 1,5 тысячи человек

11:54, 17.05.2019
В результате пожара в РУДН эвакуированы 1,5 тысячи человек
Фото: pharmdevelopment.rudn.ru

В Москве в подвале здания Российского университета дружбы народов (РУДН) произошел пожар.

Инцидент случился в пятницу, 17 мая. Из здания после сильного задымления были эвакуированы порядка 1,5 тысячи человек. На место прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

Напомним, ранее на территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар.

Происшествия
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