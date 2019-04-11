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На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

07:19, 11.04.2019
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Фото: скриншот - vk.com

В Москве на территории Храма Христа Спасителя загорелись бытовки ранним утром в четверг, 11 апреля.

Возгорание случилось на строительной площадке возле храма. Огонь распространился на 12 бытовок. Площадь пожара составила 80 кв. м, передает «Интерфакс».

Прибывшие пожарные ликвидировали пламя, не дав ему распространиться на территорию храма.

Пострадавших нет.

Напомним, вчера в Казани произошел пожар на стройплощадке возле «Чаши».

Происшествия
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