В администрации Пермского края начнет работать робот-чиновник

В администрации Пермского края появится новый сотрудник — робот-чиновник. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно документу, робот Promobot будет выполнять функции консьержа, в том числе он должен уметь общаться с жителями и гостями региона, регистрировать гостей или выдавать им временные пропуски, помогать найти нужный кабинет и отвечать на некоторые вопросы.

Планируется, что робот сможет выдавать пропуски и консультировать посетителей в течение двух минут, то есть в два раза быстрее, чем персонал госучреждения, рассказали в пресс-службе администрации Пермского края.

Максимальная стоимость контракта составляет 2 365 000 рублей. Заявки на конкурс принимаются до 30 мая.

Напомним, ранее пермский Promobot представил робота-компаньона с человеческой внешностью.